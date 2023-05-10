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Британия внесет ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций, - СМИ

Фото: Британия внесет ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия намерена официально внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций, чтобы усилить давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Сообщается, что решение было принято после двух месяцев работы над юридическим обоснованием этого шага.

Внесение в список террористических организаций "неизбежно" и ожидается в течение нескольких недель, сообщил журналистам источник в британском правительстве.

Принадлежность к ЧВК, посещение ее собраний, ношение символики и любая поддержка будет считаться в Британии уголовным преступлением, а наемники окажутся в одном списке с боевиками группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

На группу также будут наложены финансовые санкции, которые ограничат способность ЧВК "Вагнера" привлекать деньги через британские банки.

Ранее мы писали, что Нацасамблея Франции (нижняя палата парламента) призвала включить ЧВК "Вагнера" в список террористических группировок ЕС.

Напомним, что в сети обнародовали видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей.

Группа депутатов британского парламента выступила с призывом объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

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ЧВК ВагнераВеликобритания