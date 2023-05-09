Нацасамблея Франції закликала включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних угруповань ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Нацасамблеї , про яке пише Le Figaro.

Національна асамблея одноголосно ухвалила резолюцію, яка закликає включити ПВК "Вагнера", яка чинила злочини в Україні та Африці, до списку терористичних організацій Євросоюзу.

Пропозиція про резолюцію, внесену депутатом від "Відродження" Бенджаміном Хаддадом, націлена, зокрема, на численні злочини щодо цивільного населення в Україні, скоєні цією групою найманців, деякі з яких можна кваліфікувати як воєнні злочини.

Текст був підписаний депутатами від різних груп більшості, а також виборними посадовими особами з лав соціалістів, захисників навколишнього середовища та LR, що передбачало позитивне голосування у напівциклі.

"Йдеться про те, щоб надіслати політичний, символічний сигнал, сигнал про засудження ПВК "Вагнера" та його діяльність, навмисно націлену на громадянське населення з політичною метою, наприклад тероризм", - сказав Хаддад.

Згідно з текстом представники ПВК "Вагнера" брали участь у стратах, нанесенні каліцтв і тортурах. Їх чинили щодо мешканців міста Буча під Києвом.

Глава МЗС Франції Катрін Колона вітала резолюцію депутатів у напівциклі, перерахувавши численні злочини ПВК "Вагнера". За її словами, зі строго юридичного погляду визнання цієї групи терористичною організацією ЄС не матиме прямого додаткового ефекту.

Однак країни не повинні недооцінювати символічне значення такого позначення, а також його стримуючий характер щодо держав, у яких виникне бажання звернутися за послугами до ПВК "Вагнера".