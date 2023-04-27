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Британські депутати запропонували оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією

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Четвер 27 квітня 2023 01:38
Британські депутати запропонували оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією Фото: британські депутати запропонували оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Група депутатів британського парламенту виступила із закликом оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Доповідь з відповідним запитом, адресована уряду міжпартійної парламентської групи з Судану та Південного Судану, була представлена в середу.

"Сполученому Королівству слід оцінити наслідки діяльності групи "Вагнера" та російський вплив у Дарфурі, Судані та Сахелі. Необхідно оголосити групу "Вагнера" терористичною організацією та запровадити цільові санкції", - йдеться у документі.

Відповідно до звіту, конкуруючі суданські генерали, які нині борються за владу, входять до числа бенефіціарів підтримки ПВК "Вагнера". Докази, наведені в доповіді, також свідчать про те, що Росія почала змову з військовим керівництвом Судану, що дозволило мільярдам доларів золотом обійти суданську державу.

Також повідомляється, що бойовики "Вагнера" постачали суданським бойовикам ракети класу "земля-повітря" в їх битві за контроль над державою проти лідера Судану генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками стримують вплив російської приватної військової компанії "Вагнера" в Африці та на інших континентах.

Нагадаємо, що за даними CNN, російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами, допомагаючи у держперевороті.

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Великобританія ПВК Вагнера
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