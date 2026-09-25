Британія випробує ШІ для дронів на українській платформі Avengers Labs

У відомстві оголосили, що вже незабаром до 12 компаній з Великої Британії отримають можливість випробовувати та тренувати власні ШІ-моделі на базі Avengers Labs.

Усі дані зберігатимуться виключно у захищеному середовищі, а будь-яка можливість їх завантаження чи виведення за межі системи повністю виключена.

Відкриття платформи для міжнародних партнерів дозволить об'єднати український бойовий досвід із технологічними можливостями союзників для спільного розвитку штучного інтелекту в безпілотних системах.

Платформу Avengers Labs вже використовують понад 30 українських оборонних підприємств.

Крім того, три розробки, протестовані в цій системі, вже успішно застосовують безпосередньо на полі бою.