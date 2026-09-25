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Британия испытает ИИ для дронов на украинской платформе Avengers Labs

18:05 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: Avengers Labs привлекает Британию для испытания ИИ для дронов (Коллаж РБК-Украина)

Британские оборонные компании первыми среди международных партнеров присоединятся к украинской платформе Avengers Labs. Она предназначена для тренировки ИИ-моделей беспилотных систем на реальных данных с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве объявили, что уже вскоре 12 компаний из Великобритании получат возможность испытывать и тренировать собственные ШИ-модели на базе Avengers Labs.

Все данные будут храниться исключительно в защищенной среде, а любая возможность загрузки или вывода за пределы системы полностью исключена.

Открытие платформы для международных партнеров позволит объединить украинский боевой опыт с технологическими возможностями союзников для развития искусственного интеллекта в беспилотных системах.

Платформу Avengers Labs уже используют более 30 украинских оборонных предприятий.

Кроме того, три разработки, протестированные в этой системе, уже успешно применяются непосредственно на поле боя.

Напомним, украинские военные продолжают активно внедрять инновационные технологии на фронте.

В частности, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию "сумчатых" дронов, позволяющую высокоточно десантировать боевых роботов в тыл врага на расстоянии десятков километров.

Подобные системы разрабатывались в США более 30 лет, однако украинским специалистам удалось первыми довести их до реального применения на поле боя.

Параллельно в Украине развиваются аналитические инструменты для штабов.

В частности, Центр искусственного интеллекта при Минобороны создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и прогнозирования действий противника.

Новая система должна взять часть рутинной работы штабов и помогать в выборе наиболее эффективных сценариев действий.

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