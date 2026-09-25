Британия испытает ИИ для дронов на украинской платформе Avengers Labs

В ведомстве объявили, что уже вскоре 12 компаний из Великобритании получат возможность испытывать и тренировать собственные ШИ-модели на базе Avengers Labs.

Все данные будут храниться исключительно в защищенной среде, а любая возможность загрузки или вывода за пределы системы полностью исключена.

Открытие платформы для международных партнеров позволит объединить украинский боевой опыт с технологическими возможностями союзников для развития искусственного интеллекта в беспилотных системах.

Платформу Avengers Labs уже используют более 30 украинских оборонных предприятий.

Кроме того, три разработки, протестированные в этой системе, уже успешно применяются непосредственно на поле боя.