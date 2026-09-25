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Британія випробує ШІ для дронів на українській платформі Avengers Labs

18:05 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Британія випробує ШІ для дронів на українській платформі Avengers Labs Ілюстративне фото: Avengers Labs залучає Британію для випробування ШІ для дронів (Колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Британські оборонні компанії першими серед міжнародних партнерів долучаться до української платформи Avengers Labs. Вона призначена для тренування ШІ-моделей безпілотних систем на реальних даних з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві оголосили, що вже незабаром до 12 компаній з Великої Британії отримають можливість випробовувати та тренувати власні ШІ-моделі на базі Avengers Labs.

Усі дані зберігатимуться виключно у захищеному середовищі, а будь-яка можливість їх завантаження чи виведення за межі системи повністю виключена.

Відкриття платформи для міжнародних партнерів дозволить об'єднати український бойовий досвід із технологічними можливостями союзників для спільного розвитку штучного інтелекту в безпілотних системах.

Платформу Avengers Labs вже використовують понад 30 українських оборонних підприємств.

Крім того, три розробки, протестовані в цій системі, вже успішно застосовують безпосередньо на полі бою.

Нагадаємо, українські військові продовжують активно впроваджувати інноваційні технології на фронті.

Зокрема, бійці 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію "сумчастих" дронів, яка дозволяє високоточно десантувати бойових роботів у тил ворога на відстані десятків кілометрів.

Подібні системи розроблялися у США понад 30 років, проте саме українським фахівцям вдалося першими довести їх до реального застосування на полі бою.

Паралельно в Україні розвивають аналітичні інструменти для штабів.

Зокрема, Центр штучного інтелекту при Міноборони створює платформу SPECTR для аналізу бойових даних та прогнозування дій противника.

Нова система має взяти на себе частину рутинної роботи штабів і допомагати у виборі найбільш ефективних сценаріїв дій.

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