Британия испытает ИИ для дронов на украинской платформе Avengers Labs
Британские оборонные компании первыми среди международных партнеров присоединятся к украинской платформе Avengers Labs. Она предназначена для тренировки ИИ-моделей беспилотных систем на реальных данных с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве объявили, что уже вскоре 12 компаний из Великобритании получат возможность испытывать и тренировать собственные ШИ-модели на базе Avengers Labs.
Все данные будут храниться исключительно в защищенной среде, а любая возможность загрузки или вывода за пределы системы полностью исключена.
Открытие платформы для международных партнеров позволит объединить украинский боевой опыт с технологическими возможностями союзников для развития искусственного интеллекта в беспилотных системах.
Платформу Avengers Labs уже используют более 30 украинских оборонных предприятий.
Кроме того, три разработки, протестированные в этой системе, уже успешно применяются непосредственно на поле боя.
Напомним, украинские военные продолжают активно внедрять инновационные технологии на фронте.
В частности, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию "сумчатых" дронов, позволяющую высокоточно десантировать боевых роботов в тыл врага на расстоянии десятков километров.
Подобные системы разрабатывались в США более 30 лет, однако украинским специалистам удалось первыми довести их до реального применения на поле боя.
Параллельно в Украине развиваются аналитические инструменты для штабов.
В частности, Центр искусственного интеллекта при Минобороны создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и прогнозирования действий противника.
Новая система должна взять часть рутинной работы штабов и помогать в выборе наиболее эффективных сценариев действий.