Британія викликала іранського дипломата через передачу ракет до Росії

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з передачею балістичних ракет Росії.

У заяві йдеться, що уряд Великої Британії "чітко заявляє, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація, що спричинить значну реакцію".