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Британія викликала іранського дипломата через передачу ракет до Росії

Фото: Британія викликала іранського дипломата (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія викликала іранського дипломата. Це відбулось після заяв про передачу Іраном ракет до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з передачею балістичних ракет Росії.

У заяві йдеться, що уряд Великої Британії "чітко заявляє, що будь-яка передача балістичних ракет Росії буде розглядатися як небезпечна ескалація, що спричинить значну реакцію".

Іран передав ракети Росії

Днями західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Російській Федерації балістичні ракети малого радіуса дії. Проте офіційний Тегеран заперечив дані постачання.

Україна своєю чергою закликала Іран припинити допомагати російській армії у війні.

А тим часом США оголосили нові санкції проти Ірану. Сьогодні в Ірані зробили цинічну заяву після введення санкцій США.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло про те, які матиме наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії.

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