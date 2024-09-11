Британия вызвала иранского дипломата из-за передачи ракет в Россию

Иран передал ракеты России

На днях западные СМИ сообщили, что Иран передал Российской Федерации баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако официальный Тегеран опроверг данные поставки.

Украина в свою очередь призвала Иран прекратить помогать российской армии в войне.

Тем временем США объявили новые санкции против Ирана. Сегодня в Иране сделали циничное заявление после введения санкций США.

В своем материале РБК-Украина рассказало о том, какими будут последствия передачи иранских баллистических ракет России.

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