Британія відправить військовий корабель до Гаяни на тлі претензій з боку Венесуели

Британія планує відправити свій військовий корабель HMS Trent до берегів Гаяни на знак підтримки на тлі загрози агресії з боку Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Наміри відправити корабель HMS Trent до Гаяни, єдиної англомовної країни Південної Америки, підтвердили в Міністерстві оборони Британії, зазначило BBC. Британський корабель візьме участь у спільних навчаннях після Різдва.

Наразі корабель HMS Trent перебуває в Карибському басейні та займається пошуком контрабандистів наркотиків, але після того, як Венесуела оголосила про намір анексувати частину Гаяни, він отримав інше завдання.

Суперечка між Венесуелою та Гаяною

Президент Венесуели Ніколас Мадуро згадав цьогоріч про давній територіальний конфлікт з Гаяною. Венесуела претендує на майже 70% території сусідньої країни, яка багата на нафту та інші цінні ресурси.

Венесуела стверджує, що ця територія відійшла їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гаяна вважає, що вона була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

На початку грудня Мадуро провів у Венесуелі референдум про анексію частини Гаяни. Вже через кілька днів після референдуму Мадуро оголосив про анексію території Гаяни та представив нову карту країни на телебаченні, з включеним до неї спірним регіоном.

В середині грудня Мадуро повідомив, що домовився з лідером Гаяни мирно вирішити суперечку та продовжувати переговори. Обидві сторони заявили, що не будуть використовувати силу.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні - в матеріалі РБК-Україна.