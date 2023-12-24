Британия отправит военный корабль в Гайану на фоне претензий со стороны Венесуэлы

Британия планирует отправить свой военный корабль HMS Trent к берегам Гайаны в знак поддержки на фоне угрозы агрессии со стороны Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Намерения отправить корабль HMS Trent в Гайану, единственную англоязычную страну Южной Америки, подтвердили в Министерстве обороны Британии, отметила BBC. Британский корабль примет участие в совместных учениях после Рождества.

В настоящее время корабль HMS Trent находится в Карибском бассейне и занимается поиском контрабандистов наркотиков, но после того, как Венесуэла объявила о намерении аннексировать часть Гайаны, он получил другую задачу.

Спор между Венесуэлой и Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вспомнил в этом году о давнем территориальном конфликте с Гайаной. Венесуэла претендует на почти 70% территории соседней страны, богатой нефтью и другими ценными ресурсами.

Венесуэла утверждает, что эта территория отошла ей после обретения независимости от Испании, а Гайана считает, что она была частью Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

В начале декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум об аннексии части Гайаны. Уже через несколько дней после референдума Мадуро объявил об аннексии территории Гайаны и представил новую карту страны на телевидении с включенным в нее спорным регионом.

В середине декабря Мадуро сообщил, что договорился с лидером Гайаны мирно разрешить спор и продолжать переговоры. Обе стороны заявили, что не будут использовать силу.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине - в материале РБК-Украина.