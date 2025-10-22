ua en ru
Британія відправила військових контролювати перемир'я в Газі, - Politico

Велика Британія, Середа 22 жовтня 2025 15:53
Британія відправила військових контролювати перемир'я в Газі, - Politico Фото: Британія бере участь у моніторингу перемир'я в секторі Гази (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Британія направила своїх військових до Ізраїлю для моніторингу крихкого перемир’я в Газі, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вони приєднаються до багатонаціональної оперативної групи в Ізраїлі під керівництвом Сполучених Штатів. Ця група контролює хід виконання угоди про перемир'я та сприяє координації гуманітарної допомоги.

Представник британського міноборони розповів, що до операції приєдналась "невелика група британських офіцерів з планування", включно із заступником командувача у званні генерала.

"Британія продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами з метою підтримки перемир'я в Газі, щоб визначити, як саме Британія може найкраще сприяти мирному процесу", - зазначив він.

У міноборони Британії додали, що британський заступник командувача очолить роботу з визначення подальшого внеску країни.

Politico наголосило, що уряд Кіра Стармера підтримує реалізацію 20-пунктного мирного плану Трампа. За його словами, Британія здатна відігравати важливу роль у стабілізації Гази, сприяючи моніторингу та консультуючи щодо роззброєння ХАМАСу, використовуючи досвід Північної Ірландії.

Зазначається, що планів щодо введення британських військ до Гази немає, і офіцери не направляються до зони ведення бойових дій.

Перемир'я в Газі

Нагадаємо, в понеділок, 20 жовтня, віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Ізраїлю для проведення низки зустрічей на тлі зусиль адміністрації Трампа зберегти крихкий мир у регіоні.

У США переконані, що наступні 30 днів стануть вирішальними для реалізація мирної угоди американського лідера Дональда Трампа.

Видання Axios наголосило, що угода про припинення війни в Газі - велике дипломатичне досягнення Трампа. Проте у його адміністрації вважають, що ситуація між Ізраїлем і ХАМАС настільки хитка, що тільки суворий контроль дасть змогу зберегти мир.

