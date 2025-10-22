Британия отправила военных контролировать перемирие в Газе, - Politico

Британия направила своих военных в Израиль для мониторинга хрупкого перемирия в Газе, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Они присоединятся к многонациональной оперативной группе в Израиле под руководством Соединенных Штатов. Эта группа контролирует ход выполнения соглашения о перемирии и способствует координации гуманитарной помощи.

Представитель британского минобороны рассказал, что к операции присоединилась "небольшая группа британских офицеров по планированию", включая заместителя командующего в звании генерала.

"Британия продолжает сотрудничать с международными партнерами с целью поддержки перемирия в Газе, чтобы определить, как именно Британия может лучше всего способствовать мирному процессу", - отметил он.

В минобороны Британии добавили, что британский заместитель командующего возглавит работу по определению дальнейшего вклада страны.

Politico отметило, что правительство Кира Стармера поддерживает реализацию 20-пунктного мирного плана Трампа. По его словам, Великобритания способна играть важную роль в стабилизации Газы, способствуя мониторингу и консультируя по разоружению ХАМАСа, используя опыт Северной Ирландии.

Отмечается, что планов по вводу британских войск в Газу нет, и офицеры не направляются в зону ведения боевых действий.