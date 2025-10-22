ua en ru
Британия отправила военных контролировать перемирие в Газе, - Politico

Великобритания, Среда 22 октября 2025 15:53
Британия отправила военных контролировать перемирие в Газе, - Politico Фото: Британия участвует в мониторинге перемирия в секторе Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Британия направила своих военных в Израиль для мониторинга хрупкого перемирия в Газе, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Они присоединятся к многонациональной оперативной группе в Израиле под руководством Соединенных Штатов. Эта группа контролирует ход выполнения соглашения о перемирии и способствует координации гуманитарной помощи.

Представитель британского минобороны рассказал, что к операции присоединилась "небольшая группа британских офицеров по планированию", включая заместителя командующего в звании генерала.

"Британия продолжает сотрудничать с международными партнерами с целью поддержки перемирия в Газе, чтобы определить, как именно Британия может лучше всего способствовать мирному процессу", - отметил он.

В минобороны Британии добавили, что британский заместитель командующего возглавит работу по определению дальнейшего вклада страны.

Politico отметило, что правительство Кира Стармера поддерживает реализацию 20-пунктного мирного плана Трампа. По его словам, Великобритания способна играть важную роль в стабилизации Газы, способствуя мониторингу и консультируя по разоружению ХАМАСа, используя опыт Северной Ирландии.

Отмечается, что планов по вводу британских войск в Газу нет, и офицеры не направляются в зону ведения боевых действий.

Перемирие в Газе

Напомним, в понедельник, 20 октября, вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Израиль для проведения ряда встреч на фоне усилий администрации Трампа сохранить хрупкий мир в регионе.

В США убеждены, что следующие 30 дней станут решающими для реализации мирного соглашения американского лидера Дональда Трампа.

Издание Axios отметило, что соглашение о прекращении войны в Газе - большое дипломатическое достижение Трампа. Однако в его администрации считают, что ситуация между Израилем и ХАМАС настолько шаткая, что только строгий контроль позволит сохранить мир.

