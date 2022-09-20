ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія виділить Україні понад 2,6 млрд доларів військової допомоги, - FT

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 20 вересня 2022 10:15
Британія виділить Україні понад 2,6 млрд доларів військової допомоги, - FT Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Великобританія планує виділити щонайменше 2, 63 млрд доларів на військову допомогу Україні в 2023 році. З такою заявою цього тижня виступить прем’єр-міністр країни Ліз Трасс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні", - пише видання.

Нагадаємо, що Велика Британія в День незалежності України оголосила про новий пакет військової допомоги нашій країні на понад 63 млн доларів.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Військова допомога
NEWS
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні