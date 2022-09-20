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Британия выделит Украине более 2,6 млрд долларов военной помощи, - FT

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Лондон, Вторник 20 сентября 2022 10:15
Британия выделит Украине более 2,6 млрд долларов военной помощи, - FT Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Великобритания планирует выделить не менее 2,63 млрд долларов на военную помощь Украине в 2023 году. С таким заявлением на этой неделе выступит премьер-министр страны Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе планирует сообщить мировым лидерам, что Лондон в следующем году выделит как минимум 2,63 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине", - пишет издание.

Напомним, что Великобритания в День независимости Украины объявила о новом пакете военной помощи нашей стране более чем на 63 млн долларов.

Добавим, недавно стало известно, что Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники.

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