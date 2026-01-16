UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Британія виділить Україні 20 мільйонів фунтів на відновлення енергетичної інфраструктури

Фото: голова уряду Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Британського уряду.

"Це відбувається на тлі того, коли сьогодні в Києві Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знакового 100-річного партнерства між двома країнами", - наголошується в заяві. 

У британському уряді констатують, що зараз сотні тисяч українців, включно з дітьми, залишилися без опалення та електроенергії через падіння температури по всій Україні.

Нова підтримка, оголошена сьогодні, допоможе задовольнити нагальні потреби у забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку, упевнені партнери.

Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити електро- та теплопостачання в домівках, лікарнях і школах у складних зимових умовах.

Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тисяч учнів з обох країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 100-річне партнерство з Україною є символом спільних цінностей і довгострокової підтримки.

У Лондоні також підкреслили, що двостороння співпраця виходить далеко за межі війни й охоплює безпеку, освіту, інновації, торгівлю та культурні обміни, спрямовані на спільне майбутнє двох держав.

Допомога від Італії

Нагадаємо, Італія виділила пакет підтримки Україні через надзвичайну ситуацію в енергетиці - розпочала постачання потужних промислових бойлерів.

Поставка спрямована на критично важливі об’єкти, які найбільше постраждали від надзвичайних ситуацій, що гарантує оперативну допомогу громадам. Потужність обладнання коливається від 550 до 3000 кВт, а загальна вартість поставки складає 1,85 млн євро.

НС в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через удари по енергетичних об’єктах ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Очільник МЗС заявив, що Україна ініціює засідання енергетичного "Рамштайну" через кризу з електропостачанням, спричинену російськими ударами та сильними морозами.

