Британія виділить Україні 20 мільйонів фунтів на відновлення енергетичної інфраструктури

Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Британського уряду.
"Це відбувається на тлі того, коли сьогодні в Києві Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знакового 100-річного партнерства між двома країнами", - наголошується в заяві.
У британському уряді констатують, що зараз сотні тисяч українців, включно з дітьми, залишилися без опалення та електроенергії через падіння температури по всій Україні.
Нова підтримка, оголошена сьогодні, допоможе задовольнити нагальні потреби у забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку, упевнені партнери.
Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити електро- та теплопостачання в домівках, лікарнях і школах у складних зимових умовах.
Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тисяч учнів з обох країн.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 100-річне партнерство з Україною є символом спільних цінностей і довгострокової підтримки.
У Лондоні також підкреслили, що двостороння співпраця виходить далеко за межі війни й охоплює безпеку, освіту, інновації, торгівлю та культурні обміни, спрямовані на спільне майбутнє двох держав.
Нагадаємо, Італія виділила пакет підтримки Україні через надзвичайну ситуацію в енергетиці - розпочала постачання потужних промислових бойлерів.
Поставка спрямована на критично важливі об’єкти, які найбільше постраждали від надзвичайних ситуацій, що гарантує оперативну допомогу громадам. Потужність обладнання коливається від 550 до 3000 кВт, а загальна вартість поставки складає 1,85 млн євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через удари по енергетичних об’єктах ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Очільник МЗС заявив, що Україна ініціює засідання енергетичного "Рамштайну" через кризу з електропостачанням, спричинену російськими ударами та сильними морозами.