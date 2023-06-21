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Британія виділить ще 500 млн доларів для України

Фото: Британія виділила ще 500 млн доларів на пакет підтримки України (telegram Denys_Smyhal)
Автор: Максим Шушко

Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакету допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідером щодо мобілізації ресурсів для допомоги України.

Очільник українського уряду повідомив, що кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Допомога Україні від партнерів

21 червня, в Лондоні стартувала дводенна конференція з відновлення України URC 2023. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що до 2027 року Євросоюз готовий покрити 45% дефіциту у фінансовій системі України. Це становить близько 50 млрд євро.

Стало відомо, що Великобританія виділить 3 млрд доларів кредитних гарантій для України в наступні 3 роки. Також, держсекретар США під час Лондонської конференції оголосив про виділення 1,3 млрд доларів на відновлення України.

Детальніше про допомогу Україні від держав-партнерів ми можете почитати у матеріалі РБК-Україна.

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ВеликобританіяДенис ШмигальДопомога Україні