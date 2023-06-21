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Британия выделит еще 500 млн долларов для Украины

Фото: Британия выделила еще 500 млн долларов на пакет поддержки Украины (telegram Denys_Smyhal)
Автор: Максим Шушко

Правительство при поддержке Всемирного банка подписало очередное соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму 1,76 млрд, которое будет предоставлено при поддержке США, Соединенного королевства и Финляндии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Всемирный банк является одним из лидеров мобилизации ресурсов для помощи Украины.

Глава украинского правительства сообщил, что средства будут направлены на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Помощь Украине от партнеров

21 июня, в Лондоне стартовала двухдневная конференция по восстановлению Украины URC 2023. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2027 году Евросоюз готов покрыть 45% дефицита в финансовой системе Украины. Это составляет около 50 млрд. евро.

Стало известно, что Великобритания выделит 3 млрд. долларов кредитных гарантий для Украины в следующие 3 года. Также госсекретарь США во время Лондонской конференции объявил о выделении 1,3 млрд долларов на восстановление Украины.

Детальнее о помощи Украине от государств-партнеров мы можете почитать в материале РБК-Украина.

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