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Британія виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України у 2023 році

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів) на підтримку України у наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він зазначив, що Британія надасть Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам. Воллес зазначив, що нещодавно Британія надала тисячі зенітних ракет, щоб ЗСУ могли збивати дрони.

До того ж, Британія надає свої знання та досвід для того, щоб була змога краще координувати протиповітряну оборону. Країна робить все можливе, щоб Україна могла здобути перемогу на землі та відтіснити російську армію.

"Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і тому подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки", - додав Воллес.

Зазначимо, що уряд Британії збирався збільшити розмір оборонного бюджету на тлі війни в Україні, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень у сферу оборони через високу інфляцію.

Раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

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