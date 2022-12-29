Британия выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины в 2023 году

"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что Британия предоставит Украине системы вооружения, которые соответствуют советским образцам. Уоллес отметил, что недавно Британия предоставила тысячи зенитных ракет, чтобы ВСУ могли сбивать дроны.

К тому же, Великобритания предоставляет свои знания и опыт для того, чтобы была возможность лучше координировать противовоздушную оборону. Страна делает все возможное, чтобы Украина могла одержать победу на земле и оттеснить российскую армию.

"Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобном, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия", - добавил Уоллес.

Отметим, что правительство Британии собиралось увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.

Ранее Великобритания выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.

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