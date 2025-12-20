Британія вагається щодо активів РФ для України: у The Times пояснили дилему Стармера

"Президент Зеленський вдячний Європі за те, що вона нарешті прийшла йому на допомогу, попри небажання Вашингтона це робити, принаймні він зможе виплачувати зарплату своїм військам і купувати зброю ще протягом двох років. Але агресор не був безпосередньо покараний", - пише видання щодо рішення Європи надати Україні кредит, як спільне запозичення.

Опір Бельгії, страх деяких держав перед нібито "відплатою" з боку Росії та небажання нашкодити так званій "репутації єврозони" разом з ризиком створення прецеденту конфіскації ворожих активів призвели до того, що Євросоюз прийняв зовсім інше рішення.

Дилема Стармера

Видання зазначає, що окремо рішення ЄС поставило у "скрутне становище" Стармера. У Великій Британії заморожено понад 8 млрд фунтів активів Росії, а Стармер завжди підтримував ідею використати російські кошти для допомоги Україні.

Проте зараз лідери Європейського Союзу пропонують Стармеру зробити свій внесок у кредит для України, навіть попри те, що країна не є членом ЄС. Без використання заморожених активів Росії зробити це буде важко.

"Будучи поза межами ЄС, він (Стармер, - ред.) може самостійно прийняти рішення про те, чи робити це... З іншого боку, Путін, який назвав будь-яку спробу використовувати російські гроші для виплат Україні "грабунком", неодмінно вживе заходів у відповідь", - зазначило видання.

Втім, ризики "економічної відплати" з боку РФ вкрай малі. Більшість британських інвестицій в Росії вже списана. Проте Британія повинна бути готова до інших спроб помсти з боку Росії, і це не повинно зупинити уряд від подальших дій, які зашкодять російському режиму.

"Було б розумно також скоординувати ці дії з іншими країнами, що не входять до ЄС, які мають російські активи, зокрема Канадою та Японією, щоб надіслати сильний сигнал солідарності з Україною. Росія почала війну... Росія має заплатити", - резюмувало видання.