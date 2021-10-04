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Британия ужесточает наказание за перекрытие автодорог активистами

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Британия, Понедельник 04 октября 2021 05:22
Британия ужесточает наказание за перекрытие автодорог активистами Фото: Британия ужесточает наказание за перекрытие автодорог активистами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Британия ужесточает наказание за перекрытие автодорог активистами. В последние недели они перекрывали объездные дороги, привязывались к дороге и облили краской проезжую часть автомагистрали M25, которая проходит по Лондону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The News Portsmooth.

В Великобритании протестующим против изменения климата, которые блокируют движение на автомагистрали, будет грозить более суровое наказание, в том числе до 6 месяцев тюремного заключения.

Активисты Insulate Britain хотят, чтобы правительство обязалось обеспечить утепление 29 миллионов домов.

Правительство заявило, что внесет поправки в существующее законодательство, чтобы увеличить штрафы за перекрытие шоссе до неограниченного штрафа, шести месяцев тюремного заключения или того и другого.

"Это правительство всегда будет стоять на стороне законопослушного большинства и обеспечивать самые суровые наказания для преступников, которые намеренно останавливают работу основных дорог. Мы дадим полиции необходимые силы, чтобы остановить их безрассудное и эгоистичное поведение", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В конце прошлой недели активисты заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.

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