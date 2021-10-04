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Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами

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Британія, Понеділок 04 жовтня 2021 05:22
Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами Фото: Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами. В останні тижні вони перекривали об'їзні дороги, прив'язувалися до дороги і облили фарбою проїжджу частину автомагістралі M25, яка проходить по Лондону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The News Portsmooth.

У Великобританії протестуючим проти зміни клімату, які блокують рух на автомагістралі, загрожуватиме більш суворе покарання, в тому числі до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Активісти Insulate Britain хочуть, щоб уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків.

Уряд заявив, що внесе поправки в існуюче законодавство, щоб збільшити штрафи за перекриття шосе до необмеженого штрафу, шести місяців тюремного ув'язнення або того і іншого.

"Цей уряд завжди буде стояти на боці законослухняної більшості і забезпечувати найсуворіші покарання для злочинців, які навмисно зупиняють роботу основних доріг. Ми дамо поліції необхідні сили, щоб зупинити їх безрозсудну і егоїстичну поведінку", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Наприкінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.

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