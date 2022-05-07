Британия увеличит гуманитарную помощь Украине: больницам передадут больше генераторов

Великобритания увеличит свою гуманитарную помощь Украине, отправив дополнительно 287 генераторов, которые помогут обеспечить работу центров помощи, больниц, вышек мобильной связи и водонасосных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.

При этом новых генераторов достаточно для питания примерно 8000 домов, и они будут использоваться для основных служб в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины.

Напомним, о передаче 570 генераторов Украине объявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг.

Мы также писали о том, что Белый дом заявил о возможности списании долга Украине. При этом в США отметили, что готовы обсуждать любую помощь.

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