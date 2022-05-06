Белый дом о возможности списании долга Украине: Готовы обсуждать любую помощь

США готовы изучить различные варианты помощи Украине в войне против России. Так на вопрос о возможности списания внешнего долга Киеву ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки .

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", - сказала Псаки.

По ее словам, в Белом доме понимают, что гуманитарная помощь Украине будет принимать различные формы и жизненно важна в войне против России.