Белый дом о возможности списании долга Украине: Готовы обсуждать любую помощь
США готовы изучить различные варианты помощи Украине в войне против России. Так на вопрос о возможности списания внешнего долга Киеву ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", - сказала Псаки.
По ее словам, в Белом доме понимают, что гуманитарная помощь Украине будет принимать различные формы и жизненно важна в войне против России.
Напомним, за первый месяц войны с Россией государственный долг Украины вырос 3,5 млрд долларов.
Отметим, госдолг Украины на начало 2022 года вырос на 7,7 млрд долларов.
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