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Британія збільшить гуманітарну допомогу Україні: лікарням передадуть більше генераторів

Фото: Великобританія поставить Україні більше генераторів (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Великобританія збільшить свою гуманітарну допомогу Україні, надіславши додатково 287 генераторів, які допоможуть забезпечити роботу центрів допомоги, лікарень, вишок мобільного зв'язку та водонасосних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

При цьому нових генераторів достатньо для живлення приблизно 8000 будинків, і вони будуть використовуватися для основних служб в умовах триваючих руйнувань на сході України.

Всього Великобританія поставить 856 генераторів.

Нагадаємо, про передачу 570 генераторів Україні оголосив міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Сполученого Королівства Квазі Квартенг.

Ми також писали про те, що Білий дім заявив про можливості списанні боргу Україні. При цьому в США відзначили, що готові обговорювати будь-яку допомогу.

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