Британия усилит борьбу со шпионажем и дезинформацией на фоне агрессии России

Британские власти в ближайшее время представят законопроект, направленный на расширение полномочий органов правопорядка при борьбе со шпионажем. Правительство готовится выступить с данной инициативой из-за российской эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Sunday Telegraph ,

В свою очередь глава британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон заявила о растущих угрозах в области кибербезопасности на фоне усиления политической напряженности в Европе.

В связи с этим несколько дней назад руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки королевства, в состав которой входит NCSC) Джереми Флеминг провел встречу с представителями крупнейших бизнес-структур Великобритании, предупредив их о необходимости усилить кибербезопасность ведущих британских компаний в связи с увеличившимся риском хакерских атак.

Кроме того, как сообщает The Mail on Sunday, глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет заточена на борьбу с российской дезинформацией.

С начала месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации, отметила глава ведомства.