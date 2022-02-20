ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія посилить боротьбу зі шпигунством і дезінформацією на тлі агресії Росії

Новость на русском →
Лондон, Неділя 20 лютого 2022 04:21
Британія посилить боротьбу зі шпигунством і дезінформацією на тлі агресії Росії Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трас (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Британська влада найближчим часом представить законопроєкт, спрямований на розширення повноважень органів правопорядку при боротьбі зі шпигунством. Уряд готується виступити з даною ініціативою через російську ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sunday Telegraph,

Своєю чергою глава британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) Лінді Кемерон заявила про зростаючі загрози в області кібербезпеки на тлі посилення політичної напруженості в Європі.

У зв'язку з цим кілька днів тому керівник Центру урядового зв'язку (служби радіоелектронної розвідки королівства, до складу якої входить NCSC) Джеремі Флемінг провів зустріч з представниками найбільших бізнес-структур Великобританії, попередивши їх про необхідність посилити кібербезпеку провідних британських компаній у зв'язку зі збільшенням ризику хакерських атак.

Крім того, як повідомляє The Mail on Sunday, глава МЗС Великобританії Ліз Трасс оголосила про створення центру урядової інформації щодо ситуації навколо України, діяльність якого буде заточена на боротьбу з російською дезінформацією.

З початку місяця було виявлено 40 випадків поширення Росією неправдивої інформації, зазначила глава відомства.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі