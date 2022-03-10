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Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины

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Лондон, Четверг 10 марта 2022 16:22
Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины Фото: Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания перевела свою программу получения виз для украинских беженцев в онлайн-режим. В частности, после критики в связи с сообщениями о задержках в центрах обработки заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сообщила, что со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию.

Система Великобритании вызвала критику после того, как некоторым беженцам удалось добраться до французского портового города Кале, прежде чем им было сказано отправиться на прием в Париж или Брюссель в рамках административных процедур.

"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд сюда полностью в режиме онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные уже в Великобритании", - заявила Патель.

По словам Патель, проверки безопасности украинцев, въезжающих в Великобританию, также будут продолжаться.

Министр внутренних дел добавила, что у нее есть две ключевые цели при решении этого вопроса: "во-первых, обеспечить безопасность британского народа, во-вторых, сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".

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