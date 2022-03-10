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Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України

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Лондон, Четвер 10 березня 2022 16:22
Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України Фото: Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія перевела свою програму отримання віз для українських біженців в онлайн-режим. Зокрема, після критики у зв'язку з повідомленнями про затримки в центрах обробки заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель повідомила, що з наступного тижня українцям з паспортами більше не потрібно відвідувати візовий центр перед поїздкою до Великобританії.

Система Великобританії викликала критику після того, як деяким біженцям вдалося дістатися до французького портового міста Кале, перш ніж їм було сказано відправитися на прийом до Парижа або Брюсселя в рамках адміністративних процедур.

"Українці з паспортами зможуть отримати дозвіл на в'їзд сюди повністю в режимі онлайн, де б вони не знаходилися, і зможуть здати свої біометричні дані вже у Великобританії", - заявила Патель.

За словами Патель, перевірки безпеки українців, що в'їжджають до Великобританії, також триватимуть.

Міністр внутрішніх справ додала, що у неї є дві ключові цілі при вирішенні цього питання: "по-перше, забезпечити безпеку британського народу, по-друге, зробити все можливе, щоб допомогти українцям".

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