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Британія уклала угоду на 35 мільйонів євро на постачання дронів для України

Фото: Британія уклала угоду на 30 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Велика Британія уклала угоду з американською технологічною компанією на постачання баражуючих дронів для України. Нові беспілотники дозволять ЗСУ краще протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Тimes.

За повідомленням видання, Британія уклала угоду на 30 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 35 млн євро) з компанією Anduril. 

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі відвідав штаб-квартиру виробника дронів у Вашингтоні перед зустріччю з міністром оборони США Пітом Гегсетом, яка відбудеться сьогодні пізніше.

Повідомляється, що Міжнародний фонд для України, який адмініструється Великою Британією, придбає у Anduril дрони моделей Altius-600m та Altius-700m. Вони призначені для моніторингу місцевості перед завданням удару по цілях.

"Ми налаштовані забезпечити надійний і тривалий мир в Україні, а це означає, що Україна має бути у максимально сильній позиції, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії", - заявив Хілі після укладання угоди.

Тhe Тimes. зазначає, що в рамках цієї угоди ЗСУ отримають більш досконалі ударні дрони для протидії російській агресії в Чорному морі. Зазначається, що Україна одержить безпілотники, пускові установки і запасні частини в найближчі місяці.

Підтримка України 

Нагадаємо, нещодавно Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро (10,69 млн доларів). 

У тому ж числі ще 20 млн євро (21.37 млн доларів) уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

Окрім того, у середині січня міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Україна отримає від Литви тисячі дронів на суму в 5 мільйонів євро. Також Литва виділила 20 млн євро на закупівлю в Україні зброї для ЗСУ.

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