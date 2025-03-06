Британия заключила соглашение на 35 миллионов евро на поставку дронов для Украины

По сообщению издания, Британия заключила соглашение на 30 миллионов фунтов стерлингов (более 35 млн евро) с компанией Anduril.

Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил штаб-квартиру производителя дронов в Вашингтоне перед встречей с министром обороны США Питом Гегсетом, которая состоится сегодня позже.

Сообщается, что Международный фонд для Украины, который администрируется Великобританией, приобретет у Anduril дроны моделей Altius-600m и Altius-700m. Они предназначены для мониторинга местности перед нанесением удара по целям.

"Мы настроены обеспечить надежный и длительный мир в Украине, а это означает, что Украина должна быть в максимально сильной позиции, чтобы предотвратить любое возвращение российской агрессии", - заявил Хили после заключения соглашения.

Тһе Тimes. отмечает, что в рамках этого соглашения ВСУ получат более совершенные ударные дроны для противодействия российской агрессии в Черном море. Отмечается, что Украина получит беспилотники, пусковые установки и запасные части в ближайшие месяцы.

Поддержка Украины

Напомним, недавно Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро (10,69 млн долларов).

В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.