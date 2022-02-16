Британия удвоит количество войск и вооружения в Эстонии в рамках миссии НАТО
Великобритания удвоит численность британских войск в Эстонии в рамках развертывания сил НАТО. Также Соединенное Королевство направит в Эстонию технику, включая танки и боевые бронированные машины, на фоне опасений российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развертываем войска и средства на суше, море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил на границе Украины", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
При этом он добавил, что НАТО и союзники ясно дали понять, что вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы.
Кроме того, завтра может состояться неформальная встреча лидеров ЕС по ситуации вокруг Украины.