Британия удвоит количество войск и вооружения в Эстонии в рамках миссии НАТО

Великобритания удвоит численность британских войск в Эстонии в рамках развертывания сил НАТО. Также Соединенное Королевство направит в Эстонию технику, включая танки и боевые бронированные машины, на фоне опасений российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развертываем войска и средства на суше, море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил на границе Украины", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

При этом он добавил, что НАТО и союзники ясно дали понять, что вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.