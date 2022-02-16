Британія подвоїть кількість військ і озброєння в Естонії в рамках місії НАТО
Великобританія подвоїть чисельність британських військ в Естонії в рамках розгортання сил НАТО. Також Сполучене Королівство направить до Естонії техніку, включаючи танки і бойові броньовані машини, на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Разом з нашими союзниками по НАТО ми розгортаємо війська і засоби на суші, морі і в повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил на кордоні України", - заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.
При цьому він додав, що НАТО і союзники ясно дали зрозуміти, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи.
Крім того, завтра може відбутися неформальна зустріч лідерів ЄС щодо ситуації навколо України.