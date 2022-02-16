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Британія подвоїть кількість військ і озброєння в Естонії в рамках місії НАТО

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Лондон, Середа 16 лютого 2022 19:43
Британія подвоїть кількість військ і озброєння в Естонії в рамках місії НАТО Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія подвоїть чисельність британських військ в Естонії в рамках розгортання сил НАТО. Також Сполучене Королівство направить до Естонії техніку, включаючи танки і бойові броньовані машини, на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Разом з нашими союзниками по НАТО ми розгортаємо війська і засоби на суші, морі і в повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил на кордоні України", - заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

При цьому він додав, що НАТО і союзники ясно дали зрозуміти, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи.

Крім того, завтра може відбутися неформальна зустріч лідерів ЄС щодо ситуації навколо України.

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НАТО Великобританія Естонія Вторгнення Росії до України
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