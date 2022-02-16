Британія подвоїть кількість військ і озброєння в Естонії в рамках місії НАТО

Великобританія подвоїть чисельність британських військ в Естонії в рамках розгортання сил НАТО. Також Сполучене Королівство направить до Естонії техніку, включаючи танки і бойові броньовані машини, на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Разом з нашими союзниками по НАТО ми розгортаємо війська і засоби на суші, морі і в повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил на кордоні України", - заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

При цьому він додав, що НАТО і союзники ясно дали зрозуміти, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.