UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія тимчасово призупинила постачання газу трубопроводом до Європи, - Bloomberg

Фото: Британія тимчасово призупинила постачання газу трубопроводом до Європи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Експорт великим трубопроводом, яким природний газ постачають у континентальну Європу з Великої Британії через Бельгію, було зупинено через поломку обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Призупинення експортних потужностей трубопроводу, яке відбулося в суботу ввечері, як очікується, триватиме до 8 березня, повідомив оператор Interconnector Ltd.

Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з Росії. Попри це, потік нафти з Великої Британії вже впав минулого тижня, оскільки холоди наприкінці зими підвищили внутрішній попит на паливо в країні.

Запаси газу в ЄС, більш повні, ніж зазвичай, завдяки переважно м'якій погоді цієї зими, забезпечують здоровий буфер для регіону. Сильний імпорт скрапленого природного газу також допомагає задовольнити різке зростання попиту.

Однак припинення поставок з Великої Британії в поєднанні з деякими польовими роботами в Норвегії - ключовому постачальнику газу в Європі - може призвести до збільшення відбору газу зі сховищ, що найближчими днями піддасть навантаженню мережі континенту.

Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі.

Крім того, середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяГаз