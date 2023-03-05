Британія тимчасово призупинила постачання газу трубопроводом до Європи, - Bloomberg

Призупинення експортних потужностей трубопроводу, яке відбулося в суботу ввечері, як очікується, триватиме до 8 березня, повідомив оператор Interconnector Ltd.

Цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з Росії. Попри це, потік нафти з Великої Британії вже впав минулого тижня, оскільки холоди наприкінці зими підвищили внутрішній попит на паливо в країні.

Запаси газу в ЄС, більш повні, ніж зазвичай, завдяки переважно м'якій погоді цієї зими, забезпечують здоровий буфер для регіону. Сильний імпорт скрапленого природного газу також допомагає задовольнити різке зростання попиту.

Однак припинення поставок з Великої Британії в поєднанні з деякими польовими роботами в Норвегії - ключовому постачальнику газу в Європі - може призвести до збільшення відбору газу зі сховищ, що найближчими днями піддасть навантаженню мережі континенту.

Нагадаємо, доходи бюджету Росії від нафти та газу в лютому 2023 року впали майже вдвічі.

Крім того, середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

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