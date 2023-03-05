Британия временно приостановила поставки газа по трубопроводу в Европу, - Bloomberg

Приостановка экспортных мощностей трубопровода, которая произошла в субботу вечером, как ожидается, продлится до 8 марта, сообщил оператор Interconnector Ltd.

Этот трубопровод является важным источником поставок в Европейский союз после серьезного сокращения экспорта из России. Несмотря на это, поток нефти из Великобритании уже упал на прошлой неделе, так как холода в конце зимы повысили внутренний спрос на топливо в стране.

Запасы газа в ЕС, более полные, чем обычно, благодаря преимущественно мягкой погоде этой зимы, обеспечивают здоровый буфер для региона. Сильный импорт сжиженного природного газа также помогает удовлетворить резкий рост спроса.

Однако прекращение поставок из Великобритании в сочетании с некоторыми полевыми работами в Норвегии - ключевом поставщике газа в Европе - может привести к увеличению отбора газа из хранилищ, что в ближайшие дни подвергнет нагрузке сети континента.

Напомним, доходы бюджета России от нефти и газа в феврале 2023 года упали почти вдвое.

Кроме того, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.

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