Британія тестує перший безпілотний гелікоптер для пошуку злочинців (відео)

У Великій Британії вперше в небо піднявся безпілотний поліцейський гелікоптер. Його тестують як майбутню альтернативу звичайним вертольотам - для пошуку зниклих людей, затримання злочинців та спостереження з повітря.

Новий літальний апарат має назву Schiebel Camcopter S-100.

Він може літати до 6 годин без дозаправки, розганяється до 185 км/год і піднімається на висоту понад 5 км. Його перевага - менше викидів, дешевше обслуговування та відсутність ризику для екіпажу.

Поліція тестує його над Брістольським каналом у нічний час. У разі успішних випробувань апарат може стати частиною повітряного флоту Національної поліцейської повітряної служби (NPAS) вже в найближчі роки.

Що відомо:

Безпілотник має тепловізор і камеру, якими керують дистанційно з бази.

Його порівнюють з дронами, але він більший та потужніший, зі схожим обладнанням на борту, як у звичайного поліцейського гелікоптера.

Розробку фінансують платники податків, а також усі поліцейські сили Англії та Уельсу разом із МВС.

Чому це важливо:

Поліція розраховує, що дрони допоможуть ефективніше реагувати на виклики, особливо у справах зниклих безвісти, яких останнім часом більшає.

Однак не всі у захваті: критики б’ють на сполох - мовляв, це може порушити права громадян, адже безпілотники здатні на довготривале спостереження з повітря та можуть працювати з технологією розпізнавання облич.

Попри це, у поліції кажуть: це лише перші кроки до створення "розумного флоту" - з пілотованих і безпілотних апаратів, які доповнюватимуть один одного.

Випробування триватимуть до жовтня 2025 року.

Після цього NPAS зможе інтегрувати Camcopter S‑100 у змішаний парк літаків, де пілотовані і безпілотні платформи працюватимуть разом, забезпечуючи сучасну та ефективну повітряну підтримку поліції за низької вартості.