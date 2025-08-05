Британия тестирует первый беспилотный вертолет для поиска преступников (видео)

В Великобритании впервые в небо поднялся беспилотный полицейский вертолет. Его тестируют как будущую альтернативу обычным вертолетам - для поиска пропавших людей, задержания преступников и наблюдения с воздуха.

Новый летательный аппарат называется Schiebel Camcopter S-100.

Он может летать до 6 часов без дозаправки, разгоняется до 185 км/ч и поднимается на высоту более 5 км. Его преимущество - меньше выбросов, дешевле обслуживание и отсутствие риска для экипажа.

Полиция тестирует его над Бристольским каналом в ночное время. В случае успешных испытаний аппарат может стать частью воздушного флота Национальной полицейской воздушной службы (NPAS) уже в ближайшие годы.

Что известно:

Беспилотник имеет тепловизор и камеру, которыми управляют дистанционно с базы.

Его сравнивают с дронами, но он больше и мощнее, с похожим оборудованием на борту, как у обычного полицейского вертолета.

Разработку финансируют налогоплательщики, а также все полицейские силы Англии и Уэльса вместе с МВД.

Почему это важно:

Полиция рассчитывает, что дроны помогут эффективнее реагировать на вызовы, особенно по делам пропавших без вести, которых в последнее время становится все больше.

Однако не все в восторге: критики бьют тревогу - мол, это может нарушить права граждан, ведь беспилотники способны на длительное наблюдение с воздуха и могут работать с технологией распознавания лиц.

Несмотря на это, в полиции говорят: это лишь первые шаги к созданию "умного флота" - из пилотируемых и беспилотных аппаратов, которые будут дополнять друг друга.

Испытания продлятся до октября 2025 года.

После этого NPAS сможет интегрировать Camcopter S-100 в смешанный парк самолетов, где пилотируемые и беспилотные платформы будут работать вместе, обеспечивая современную и эффективную воздушную поддержку полиции при низкой стоимости.