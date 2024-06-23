Британія тестує дешеву антидронову зброю, - FT

Про це повідпроводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергієюомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, розробку системи очолює французька компанія Thales, а на ринку вона має з'явитись до кінця 2025 року. Водночас за словами голови британського підприємства Thales UK Алекса Крессвелла, зброя має бути готова до використання "досить швидко".

"Перехід від того, що працює в реальному житті на Солсберійській рівнині (полігоні - ред.), до того, що ви відправляєте в Україну, - це все ще достатньо великий стрибок. Це стрибок за рік, а не за багато років. Чи може система, яку ми продемонстрували, бути доступною для використання (вже наступного року - ред.)? Так, звичайно, може", - сказав Крессвелл.

За його словами, рішення про те, коли і де розгортати цю систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

При цьому FT пише, що нова система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони, які зазвичай коштують понад сотні тисяч доларів.

Ця технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби, тому що використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі.

Нагадаємо, на початку року президент Володимир Зеленський заявляв, що ворога здивують дрони й системи РЕБ українського виробництва. Зеленський також розповідав, що зараз в Україні працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.

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