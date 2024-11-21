ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британія "терміново" перевіряє, чи РФ запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету, - ЗМІ

Британія, Четвер 21 листопада 2024 15:31
UA EN RU
Британія "терміново" перевіряє, чи РФ запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету, - ЗМІ Фото: Британія перевіряє, чи РФ використала міжконтинентальну ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спецслужби Британії "терміново" перевіряють, чи дійсно Росія випустила міжконтинентальні балістичні ракети. Раніше з'явилися заяви, що саме такою зброєю було нанесено удар по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву The Guardian.

Говорячи анонімно представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав, що ситуація розвивається стрімко, а спецслужби почали термінове розслідування.

"Як ви розумієте, це стрімко розвивається ситуація, і я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново розглядають ці звіти, але якщо це правда, то очевидно, що це буде ще один приклад серйозної, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії та лише зміцнює нашу рішучість", - сказав він.

Видання нагадало, що міністр оборони Джон Хілі висловив подібну думку раніше.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що Британія "підтримуватиме Україні все необхідне стільки, скільки це буде потрібно".

"Підтримка Великобританією України завжди спрямована на самооборону. Він є пропорційним, скоординованим і гнучким і є відповіддю на власні дії Росії, і він відповідає міжнародному праву відповідно до статті 51 Статуту ООН. Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії", - підкреслив він.

Росія використала міжконтинентальні балістичні ракети

Нагадаємо, що сьогодні російські військові, ймовірно, вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні.

Військові Повітряних сил ЗСУ наголосили, що окупанти вперше випустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Також були пуски "Кинджала" та семи крилатих Х-101.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар новою міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Він заявив, що тривають експертизи.

Детальніше про те, що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті