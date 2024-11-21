Британія "терміново" перевіряє, чи РФ запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету, - ЗМІ
Спецслужби Британії "терміново" перевіряють, чи дійсно Росія випустила міжконтинентальні балістичні ракети. Раніше з'явилися заяви, що саме такою зброєю було нанесено удар по Дніпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву The Guardian.
Говорячи анонімно представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав, що ситуація розвивається стрімко, а спецслужби почали термінове розслідування.
"Як ви розумієте, це стрімко розвивається ситуація, і я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново розглядають ці звіти, але якщо це правда, то очевидно, що це буде ще один приклад серйозної, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії та лише зміцнює нашу рішучість", - сказав він.
Видання нагадало, що міністр оборони Джон Хілі висловив подібну думку раніше.
Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що Британія "підтримуватиме Україні все необхідне стільки, скільки це буде потрібно".
"Підтримка Великобританією України завжди спрямована на самооборону. Він є пропорційним, скоординованим і гнучким і є відповіддю на власні дії Росії, і він відповідає міжнародному праву відповідно до статті 51 Статуту ООН. Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії", - підкреслив він.
Росія використала міжконтинентальні балістичні ракети
Нагадаємо, що сьогодні російські військові, ймовірно, вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні.
Військові Повітряних сил ЗСУ наголосили, що окупанти вперше випустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. Також були пуски "Кинджала" та семи крилатих Х-101.
Президент Володимир Зеленський підтвердив удар новою міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Він заявив, що тривають експертизи.
Детальніше про те, що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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