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Британия "срочно" проверяет, запустила ли РФ по Днепру межконтинентальную ракету, - СМИ

Великобритания, Четверг 21 ноября 2024 15:31
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Британия "срочно" проверяет, запустила ли РФ по Днепру межконтинентальную ракету, - СМИ Фото: Британия проверяет, использовала ли РФ межконтинентальную ракету (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спецслужбы Британии "срочно" проверяют, действительно ли Россия выпустила межконтинентальные баллистические ракеты. Ранее появились заявления, что именно таким оружием был нанесен удар по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The Guardian.

Говоря анонимно представитель премьер-министра Великобритании сказал, что ситуация развивается стремительно, а спецслужбы начали срочное расследование.

"Как вы понимаете, это стремительно развивающаяся ситуация, и я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно рассматривают эти отчеты, но если это правда, то очевидно, что это будет еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения России и только укрепляет нашу решимость". ", – сказал он.

Издание напомнило, что министр обороны Джон Хили высказал подобное мнение ранее.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что Британия "будет поддерживать Украине все необходимое столько, сколько это потребуется".

"Поддержка Великобританией Украины всегда направлена на самооборону. Он пропорционален, скоординирован и гибок и является ответом на собственные действия России, и он соответствует международному праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России", - подчеркнул он.

Россия использовала межконтинентальные баллистические ракеты

Напомним, сегодня российские военные, вероятно, впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой по Украине.

Военные Воздушных сил ВСУ отметили, что оккупанты впервые выпустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Также были пуски "Кинжала" и семи крылатых Х-101.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар новой межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Он заявил, что продолжаются экспертизы.

Детальнее о том, что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж" - узнайте в материале РБК-Украина.

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