Британия "срочно" проверяет, запустила ли РФ по Днепру межконтинентальную ракету, - СМИ

Спецслужбы Британии "срочно" проверяют, действительно ли Россия выпустила межконтинентальные баллистические ракеты. Ранее появились заявления, что именно таким оружием был нанесен удар по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The Guardian .

Говоря анонимно представитель премьер-министра Великобритании сказал, что ситуация развивается стремительно, а спецслужбы начали срочное расследование.

"Как вы понимаете, это стремительно развивающаяся ситуация, и я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно рассматривают эти отчеты, но если это правда, то очевидно, что это будет еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения России и только укрепляет нашу решимость". ", – сказал он.

Издание напомнило, что министр обороны Джон Хили высказал подобное мнение ранее.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что Британия "будет поддерживать Украине все необходимое столько, сколько это потребуется".

"Поддержка Великобританией Украины всегда направлена на самооборону. Он пропорционален, скоординирован и гибок и является ответом на собственные действия России, и он соответствует международному праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России", - подчеркнул он.