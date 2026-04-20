Британія не затримала жодного танкера РФ через загрозу фінансових витрат, - The Times

03:10 20.04.2026 Пн
2 хв
Стало відомо, чому Британія досі так і на почала затримувати російські танкери
aimg Едуард Ткач
Британія не затримала жодного танкера РФ через загрозу фінансових витрат, - The Times Фото: Британія лише допомагає в операціях із захоплення російських танкерів (Getty Images)

Військово-морський флот Британії так і не затримав жоден підсанкційний нафтовий танкер РФ. Причиною стало побоювання, що швартування та обговорення суден може коштувати десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як відомо, у березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв "переслідувати" російські танкери, які пливуть під хибним прапором. Він говорив, що на борт цих суден можуть бути доставлені спецпідрозділи і співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Однак жодних операцій не проводили через суперечку в уряді щодо того, де мають перебувати судна і яке відомство їх оплачуватиме. У "затягуванні процесу" звинувачують Міністерство транспорту.

Видання пише, що влада звернула увагу на випадок із Панамським судном MV Matthew, яке було конфісковано ірландською владою у вересні 2023 року.

На борту судна перебувало понад 2,2 тонн кокаїну вартістю 157 млн євро. Але важливо інше - технічне обслуговування, охорона і швартування судна обійшлися на цей момент уже в більш ніж 10 млн фунтів стерлінгів.

Раніше глава МЗС Британії Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили занепокоєння тим, що захоплення танкерів може дозволити російським найманцям запросити притулок у Великій Британії.

The Times зазначає, що на початку квітня танкер із "тіньового флоту" пройшов через Ла-Манш у супроводі російського фрегата. Наступного дня через Ла-Манш пройшли ще три танкери, які потрапили під санкції.

Однак з'явилися твердження, що ВМФ Британії утримується від захоплення після отримання юридичної консультації від лорда Хермема, генерального прокурора.

До цього дня Британія досі відігравала лише допоміжну роль в операціях із захоплення російських танкерів у морі.

The Times додало, що тіньовий флот РФ налічує близько 700 суден, які перевозять приблизно 40% усього російського експорту нафти. Станом на сьогодні Лондон ввів санкції проти 544 суден російського тіньового флоту.

