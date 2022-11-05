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Британия и Япония договорились усилить поддержку Украины

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Лондон, Суббота 05 ноября 2022 16:39
Британия и Япония договорились усилить поддержку Украины Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Кроме того, страны намерены усилить двустороннее сотрудничество на фоне активизации военных действий Китая и Северной Кореи.

Также Япония и Великобритания ускорят переговоры для скорейшего заключения соглашения, которое повысит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также сделку по совместной разработке истребителя.

Ранее Великобритания и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже высказался о войне в Украине.

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