Чутки про дозвіл на удари вглиб РФ

Нагадаємо, ще вчора, 17 листопада, видання Le Figaro написало, що Франція та Британія дозволили Україні використовувати Storm Shadow/SCALP для обстрілів російської території.

Це сталося вже після того, як, за інформацією ЗМІ, такий дозвіл надали Україні і США.

При цьому пізніше Axios написало, що дозвіл США на удари ракетами ATACMS по Росії стосується лише Курської області.

У свою чергу заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтверджувати такі чутки.

Варто зауважити, що Україна довгий час просила союзників дозволити їй використати передані ракети для ударів по Росії. Але заборону зняли лише після того, як північнокорейські солдати почали брати участь у війні на боці Росії.

Ймовірно, таке рішення Вашингтона щодо ударів по Курській області може бути пов'язане з тим, що там, за останніми даними, зафіксували понад 10 тисяч військових КНДР.

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