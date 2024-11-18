У Білому домі відреагували на чутки про дозвіл для України запускати ATACMS по РФ

У Білому домі поки що прямо не підтверджують дозвіл для України завдавати ударів по території Росії ракетами ATACMS. Раніше такі чутки з'явилися у ЗМІ.

Про це заявив заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Якщо обставини розвиватимуться і змінюватимуться, ми розвиватимемося і змінюватимемося, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та свій суверенітет", - запевнив Файнер.

У контексті чуток про зняття обмежень для України на удари вглиб Росії Файнер нагадав, що США пообіцяли відповісти на залучення північнокорейських солдатів до війни на боці Росії.

Чутки про ATACMS

Варто зауважити, що США у якості військової допомоги надають Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Але постачання проводили з умовою, що українські захисники не завдатимуть ударів такими ракетами по території Росії.

Учора, 17 листопада, видання The New York Times написало, що президент США Джо Байден нібито дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою ATACMS.

Джерела видання уточнювали, що спочатку ракети можуть використовувати для оборони від ворога в Курській області, де зараз знаходяться не тільки російські, а й північнокорейські солдати.

При цьому Reuters писало, що удар ракетами ATACMS по Росії може статися найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.