Британія та Франція домовляться про розробку зброї для захисту від Росії, - Sky News

Під час зустрічі в Парижі прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак й президент Франції Еммануель Макрон підпишуть угоду щодо розробки високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Окрім розробки озброєння, лідери можуть домовитись про посилення співпраці в підготовці українських морських піхотинців й постачання зброї Україні.
Як відзначив Сунак, сьогодні Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами через що він та президент Франції мають бажання зміцнити НАТО, аби Альянс міг прийняти "виклики майбутнього".
Під час переговорів Сунак й Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці, а також дадуть добро на:
За словами офіційних осіб, проєкт необхідний НАТО для "захисту від дедалі більшої загрози з боку Росії".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія збільшить витрати на оборону у бюджеті, щоб усунути вразливості, які були виявлені під час війни в Україні.
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