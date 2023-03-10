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Британия и Франция договорятся о разработке оружия для защиты от России, - Sky News

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе встречи в Париже премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Помимо разработки вооружения лидеры могут договориться об усилении сотрудничества в подготовке украинских морских пехотинцев и поставках оружия Украине.

Как отметил Сунак, сегодня Запад столкнулся с беспрецедентными угрозами из-за чего у него и президента Франции есть желание укрепить НАТО, чтобы Альянс мог принять "вызовы будущего".

В ходе переговоров Сунак и Макрон признают Россию наибольшей угрозой для европейской, так и глобальной безопасности, а также дадут добро на:

  • усиление военной координации стран;
  • совместную разработку "высокоточного ударного оружия следующего поколения".

По словам официальных лиц, проект необходим НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия увеличит расходы на оборону в бюджете, чтобы устранить уязвимости, обнаруженные во время войны в Украине.

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