На тлі війни в Україні. Британія хоче модернізувати свої ППО та безпілотники, - Bloomberg

Великобританія збільшить витрати на оборону у бюджеті наступного тижня, щоб усунути вразливості, виявлені війною в Україні. Мова йде про безпілотники, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Гроші - ймовірно, які обчислюються мільярдами фунтів стерлінгів - також необхідні для поповнення запасів зброї, яку Великобританія поставила Україні минулого року, і для покращення існуючих запасів", - йдеться у матеріалі.

Очікується, що незабаром прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідає США з оголошенням про австралійський проект атомного підводного човна, спільну ініціативу трьох країн.

Рік війни в Україні висвітлив необхідність негайного вливання коштів до бюджету від 15 березня, але при наступному перегляді витрат після 2024-2025 років. Bloomberg зауважує, що протягом наступного десятиліття знадобиться ще більше грошей. Міністерство оборони прагнутиме підготувати Великобританію до сучасної війни за рахунок кращого забезпечення та захисту від безпілотних технологій, які стали ключовою зброєю на полі бою в Україні, а також інвестицій у можливості радіоелектронної боротьби.

"Війна в Україні показала, що британська армія недосконала у чотирьох областях, а саме у протиповітряній обороні, далекобійній зброї, безпілотних авіаційних системах та РЕБ", - сказав помічник начальника Генерального штабу Британії Чарльз Коллінз.

Він додав, що армії дуже важлива наземна протиповітряна оборона для розподілу сил противника. Генерал пояснив, що Великій Британії необхідно значно збільшити свої склади зброї.