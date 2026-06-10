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Британия и ЕС создадут для Украины аналог Patriot

03:56 10.06.2026 Ср
2 мин
Ожидается, что аналог ракет-перехватчиков Patriot обойдется дешевле
aimg Юлия Маловичко
Британия и ЕС создадут для Украины аналог Patriot Фото: система ЗРК Patriot (Getty Images)
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Великобритания вместе с другими странами ЕС поможет Киеву создать альтернативу системе противовоздушной обороны Patriot, чтобы уменьшить зависимость Украины от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegrahf.

Издание пишет, что Москва пользуется нехваткой у Украины ракет к системам ПВО Patriot и усиливает ракетно-дроновые атаки, целенаправленные на украинские города.

В то же время президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, которых не хватало с начала войны США против Ирана.

Именно из-за недостатка ракет-перехватчиков к системам ПВО Зеленский предложил создать европейскую альтернативу американской системе ЗРК Patriot.

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После переговоров с британским премьером Киром Стармером президент Украины заявил, что Франция, Германия и Лондон помогут с противобаллистическими возможностями.

Тогда Зеленский выразил надежду, что Украине и союзникам удастся разработать европейскую альтернативу Patriot, которая также нужна Великобритании.

Он также пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы убедить Альянс играть координирующую роль в развитии альтернативы.

Украинские источники сообщили The Telegraph, что план Киева заключается в том, чтобы собственная оборонная промышленность производила ракеты-перехватчики для европейской системы.

Они будут совмещены с радаром, системами слежения и наведения, разработанными европейскими фирмами.

"Роль Украины заключается в производстве противобаллистических ракет-перехватчиков, и мы уже проводим их испытания", - сказал источник, знакомый с планами коалиции.

Известно, что в своей координационной роли НАТО созвало встречи с лидерами промышленности, советниками по национальной безопасности из стран-членов альянса и другими должностными лицами по вопросам планирования.

Непонятно, сколько времени понадобится для создания операционной системы, способной сравниться по скорости перехвата с ракетами Pac-3 системы Patriot.

Напомним, Украина в 2025 году договорилась с производством в США о системах ПВО Patriot и ракетах к ним, однако получить их раньше 2030 года можно только при одном условии.

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