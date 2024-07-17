Британія та ЄС планують "перезавантажити" відносини після Brexit, - FT

Офіційні особи ЄС та Британії підтвердили, що засідання буде подібним до тих, які політичний блок вже проводив з третіми країнами, такими як Індія та Китай.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, своєю чергою, планує продовжити зусилля з відновлення своєї країни на світовій арені під час зустрічі з майже 50 європейськими лідерами у Бленгеймському палаці цього четверга.

Обидві сторони заявили, що плани щодо проведення саміту перебувають у ранній стадії, втім від початку очолювання посади голови британського уряду Стармер дав зрозуміти, що планує відновити взаємодію з брюссельськими інституціями.

Після нещодавньої перемоги у виборах новоспечений прем'єр також мав телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді ж Британія назвала відносини між країною та ЄС "унікальними".

Також цього понеділка, 15 липня, голова Міністерства європейських відносин Нік Томас-Саймондс провів перемовини з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

"Відбулося багато плідних дискусій. Але це тільки початок", - заявив уряд Британії.

Brexit

Brexit - це процес виходу Великої Британії з ЄС, який розпочався після референдуму 23 червня 2016 року, де 51.9% виборців проголосували за вихід. Основні причини включали бажання відновити суверенітет країни, контроль над імміграцією та незадоволеність політиками ЄС. Офіційно Велика Британія залишила ЄС 31 січня 2020 року.

Детальніше про Brexit можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Brexit без правил: як Британія рухається до виходу з ЄС".